Краснов сообщил о расследовании хищения из бюджета Ивановской области
- РИА Новости
«Следственный комитет России расследует дело в отношении хищения в Ивановской области в 2011 году, получены достаточные доказательства вины Михаила Меня, занимавшего тогда должность губернатора Ивановской области», — цитирует РИА Новости Краснова.
Отмечается, что Мень в настоящее время является аудитором Счётной палаты.
В июне 2019 года сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в присвоении денег, в том числе в причастности к хищению порядка 700 млн рублей.