Краснов сообщил о расследовании хищения из бюджета Ивановской области

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал на заседании Совета Федерации о расследовании уголовного дела в отношении хищения 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году.
Краснов сообщил о расследовании хищения из бюджета Ивановской области
  • РИА Новости

«Следственный комитет России расследует дело в отношении хищения в Ивановской области в 2011 году, получены достаточные доказательства вины Михаила Меня, занимавшего тогда должность губернатора Ивановской области», — цитирует РИА Новости Краснова.

Отмечается, что Мень в настоящее время является аудитором Счётной палаты.

В июне 2019 года сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в присвоении денег, в том числе в причастности к хищению порядка 700 млн рублей.

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