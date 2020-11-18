Краснов сообщил о расследовании хищения из бюджета Ивановской области

Генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал на заседании Совета Федерации о расследовании уголовного дела в отношении хищения 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году.

«Следственный комитет России расследует дело в отношении хищения в Ивановской области в 2011 году, получены достаточные доказательства вины Михаила Меня, занимавшего тогда должность губернатора Ивановской области», — цитирует РИА Новости Краснова.

Отмечается, что Мень в настоящее время является аудитором Счётной палаты.

В июне 2019 года сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в присвоении денег, в том числе в причастности к хищению порядка 700 млн рублей.