Суд арестовал экс-главу Ивановской области

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Басманный суд Москвы арестовал бывшего главу Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в присвоении денег, в частности, в причастности к хищению порядка 700 млн рублей.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить — избрать в отношении Конькова меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует РИА Новости судью Евгению Николаеву.

При этом сам Коньков заявил, что невиновен. Он попросил суд ограничиться домашним арестом, в том числе из-за состояния здоровья.

Следователь посчитал, что арест не позволит Конькову скрыться, уничтожить улики и склонить свидетелей в даче ложных показаний.

В течение десяти дней экс-губернатору должны предъявить официальное обвинение, ему инкриминируют часть 4 статьи 160 УК России («Присвоение или растрата»).

Ранее Коньков был задержан.

Также в причастности к преступлению подозревается управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.

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