Экс-глава Ивановской области подозревается в хищении 700 млн рублей

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Бывший глава Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин подозреваются в хищении 700 млн рублей.
Экс-глава Ивановской области подозревается в хищении 700 млн рублей
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«По версии следствия, Коньков, Гришин и иные пока неустановленные лица совершили хищение вверенных Конькову бюджетных денежных средств путём их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний «ПРОДО». Сумма похищенного составила порядка 700 млн рублей», — заявила она.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК России («Присвоение или растрата»).

Ранее экс-главу Ивановской области задержали по делу о коррупции.

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