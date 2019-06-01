Экс-глава Ивановской области подозревается в хищении 700 млн рублей
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- РИА Новости
Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
«По версии следствия, Коньков, Гришин и иные пока неустановленные лица совершили хищение вверенных Конькову бюджетных денежных средств путём их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний «ПРОДО». Сумма похищенного составила порядка 700 млн рублей», — заявила она.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК России («Присвоение или растрата»).
Ранее экс-главу Ивановской области задержали по делу о коррупции.