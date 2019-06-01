Экс-глава Ивановской области задержан по делу о коррупции
Следственный комитет задержал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова в связи с уголовным делом о коррупции. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
- © Следственный комитет РФ
«Экс-глава Ивановской области Коньков задержан главным следственным управлением СК России в рамках дела о коррупции», — цитирует её РИА Новости.
Ранее СК возбудил дело против главы крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия.
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