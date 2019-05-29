СК возбудил дело против главы крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия

Следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского». Его подозревают в получении взятки.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК России («получение взятки в крупном размере»)», — указывается в сообщении.

Уточняется, что вместе с этим дело было возбуждено в отношении одного из депутатов Совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края. Его подозревают в «даче взятки в крупном размере».

Согласно версии следствия, депутат дал взятку гендиректору предприятия в размере 500 тыс. рублей, чтобы получить за это возможность оказывать услуги по организации питания работников ППГХО.

В СК отметили, что оба подозреваемых были задержаны. В настоящий момент проходят обыски в связи с данным делом.

Ранее против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства было возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом.