СК предъявил обвинение Меню в присвоении бюджетных денег

Следственный комитет России предъявил обвинение аудитору Счётной палаты, экс-министру строительства и ЖКХ Михаилу Меню.

Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК России.

В СК полагают, что в 2011 году Мень, являясь губернатором Ивановской области вместе с бенефициарами группы компаний «ПРОДО» основал преступную группу, чтобы похитить бюджетные деньги, которые были выделены в качестве кредита из Минфина для поддержки региона.

«По указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов были перечислены 700 млн рублей. Указанные денежные средства на следующий день были похищены преступной группой», — пояснили в ведомстве.

Ранее Совфед решил дать согласие генпрокурору на привлечение в качестве обвиняемого и применение меры пресечения в отношении Меня по делу о хищении из бюджета.

Генеральный прокурор Игорь Краснов на заседании Совфеда рассказал о расследовании уголовного дела о хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году.

По его словам, были получены достаточные доказательства вины Михаила Меня.

В Счётной палате заявили, что обвинения должны быть объективно расследованы.