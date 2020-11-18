В Счётной палате прокомментировали обвинения против Меня

В Счётной палате России прокомментировали обвинения против аудитора, бывшего министра строительства и ЖКХ Михаила Меня.

В ведомстве отметили, что «обвинения относятся к периоду работы Михаила Меня в Ивановской области в 2011 году».

«Как и каждые обвинения, они должны быть объективно расследованы. Будем ждать итогов расследования», — сообщили в Счётной палате.

Ранее Совет Федерации на заседании принял решение о даче согласия генпрокурору на привлечение в качестве обвиняемого и применение меры пресечения в отношении Меня по делу о хищении из бюджета.

Генеральный прокурор Игорь Краснов на заседании Совфеда рассказал о расследовании уголовного дела о хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году.

По его словам, были получены достаточные доказательства вины Михаила Меня.