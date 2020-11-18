В Счётной палате прокомментировали обвинения против Меня
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- РИА Новости
В ведомстве отметили, что «обвинения относятся к периоду работы Михаила Меня в Ивановской области в 2011 году».
«Как и каждые обвинения, они должны быть объективно расследованы. Будем ждать итогов расследования», — сообщили в Счётной палате.
Ранее Совет Федерации на заседании принял решение о даче согласия генпрокурору на привлечение в качестве обвиняемого и применение меры пресечения в отношении Меня по делу о хищении из бюджета.
Генеральный прокурор Игорь Краснов на заседании Совфеда рассказал о расследовании уголовного дела о хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году.
По его словам, были получены достаточные доказательства вины Михаила Меня.