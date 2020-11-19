Суд избрал Меню меру пресечения в виде запрета определённых действий
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По словам пресс-секретаря суда, мера введена до 18 января 2021 года.
В частности, аудитору запретили покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок.
Меню предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК России («присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере»).
Как заявили в ОНК, он не понимает сути обвинения.
В Кремле проинформировали, что президент Владимир Путин в курсе ситуации.