Суд избрал Меню меру пресечения в виде запрета определённых действий

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Басманный суд Москвы избрал аудитору Счётной палаты, экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом сообщает ТАСС.
Суд избрал Меню меру пресечения в виде запрета определённых действий
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По словам пресс-секретаря суда, мера введена до 18 января 2021 года.

В частности, аудитору запретили покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок.

Меню предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК России («присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере»).

Как заявили в ОНК, он не понимает сути обвинения.

В Кремле проинформировали, что президент Владимир Путин в курсе ситуации.

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