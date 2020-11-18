ОНК: Мень утверждает, что не понимает сути обвинения

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RT
Аудитор Счётной палаты, экс-министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил посетившим его членам ОНК Москвы, что не понимает сути предъявленного ему обвинения в растрате. Об этом RT сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
ОНК: Мень утверждает, что не понимает сути обвинения
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«Вину не признаю и не понимаю, в чём меня обвиняют. История, о которой идёт речь, — это десять лет назад», — процитировал задержанного чиновника Мельников.

Кроме того, Мень отметил, что к своему задержанию относится «как христианин», рассказал собеседник.

Мельников добавил, что в ИВС Меня доставили «примерно в 20:30», ему разрешили взять сменную одежду.

Он также уточнил, что один из соседей Меня — задержанный накануне заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Куракин.

«У Михаила Меня есть хронические заболевания, но он взял из дома лекарства, сотрудники ИВС обещали ему выдавать их по необходимости», — рассказал Мельников.

Ранее стало известно, что Меню предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК России («присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере»).

По словам генпрокурора Игоря Краснова, были получены достаточные доказательства вины Меня.

В Счётной палате заявили, что обвинения должны быть объективно расследованы.

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