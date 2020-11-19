Путин в курсе ситуации с аудитором Счётной палаты Менем
- © РИА Новости / Михаил Метцель/POOL
«Разумеется, президент в курсе. Пока большего сказать не можем», — ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее стало известно, что Меню предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК России («присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере»).
По словам ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Алексея Мельникова, Мень не понимает сути предъявленного ему обвинения.