Адвокат: Мень не признаёт вину в присвоении бюджетных денег
- РИА Новости
«Он не признаёт вину и считает претензии недоразумением, никакого преступления он не совершал», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее стало известно, что Меню предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК России («присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере».
По словам генпрокурора Игоря Краснова, были получены достаточные доказательства вины Меня.
В Счётной палате заявили, что обвинения должны быть объективно расследованы.