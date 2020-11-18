Адвокат: Мень не признаёт вину в присвоении бюджетных денег

Адвокат аудитора Счётной палаты, экс-министра строительства и ЖКХ Михаила Меня Мурад Мусаев заявил, что его подзащитный не признаёт вину в присвоении бюджетных денег.

«Он не признаёт вину и считает претензии недоразумением, никакого преступления он не совершал», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что Меню предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК России («присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере».

По словам генпрокурора Игоря Краснова, были получены достаточные доказательства вины Меня.

В Счётной палате заявили, что обвинения должны быть объективно расследованы.