Адвокат: Мень не признаёт вину в присвоении бюджетных денег

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Адвокат аудитора Счётной палаты, экс-министра строительства и ЖКХ Михаила Меня Мурад Мусаев заявил, что его подзащитный не признаёт вину в присвоении бюджетных денег.
Адвокат: Мень не признаёт вину в присвоении бюджетных денег
  • РИА Новости

«Он не признаёт вину и считает претензии недоразумением, никакого преступления он не совершал», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что Меню предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК России («присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере».

По словам генпрокурора Игоря Краснова, были получены достаточные доказательства вины Меня.

В Счётной палате заявили, что обвинения должны быть объективно расследованы.

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