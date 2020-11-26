Госдума отклонила законопроект о выходном дне 31 декабря

Госдума в ходе заседания в четверг, 26 ноября, отклонила законопроект ЛДПР, который предлагал сделать 31 декабря выходным.

Об этом пишет РИА Новости.

Проект был внесён в нижнюю палату парламента в ноябре 2019 года.

Им предлагалось определить, что правительство проводит перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря было выходным днём, «если этот день не является выходным согласно календарю».

Проект не поддержало правительство, его также отклонил комитет Госдумы по труду и соцполитике.

В сентябре Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а 31 декабря в следующем году будет выходным днём.