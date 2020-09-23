Комитет Госдумы отклонил законопроект о выходном дне 31 декабря

Комитет Госдумы по труду и соцполитике рекомендовал палате отклонить законопроект ЛДПР, которым предлагается сделать 31 декабря выходным днём. Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечается, проект, внесённый в Госдуму в ноябре 2019 года, предлагает определить, что правительство осуществляет перенос выходных дней так, чтобы 31 декабря являлось выходным днём, «если этот день не является выходным согласно календарю».

При этом, согласно документу, общее число нерабочих праздничных дней сохранится в том же объёме, как это установлено Трудовым кодексом.

Правительство законопроект также не поддержало.

В начале сентября Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января.

Кроме того, предлагалось сделать 31 декабря в 2021 году выходным днём.