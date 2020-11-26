Учёный рассказал об исследовании иммунитета к COVID-19

Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов рассказал об исследованиях в области иммунного ответа организма человека на коронавирус.

О так называемых клетках памяти и о клеточном иммунитете Сергей Балахонов рассказал в беседе с «Российской газетой».

«В рамках второго этапа исследований формирования популяционного иммунитета населения области нами выполнена определённая группа исследований по изучению клеточного иммунитета. Здесь надо отметить, что уровень образования клеток, продуцирующих антитела, очень разный и зависит, скорее, от индивидуальных особенностей организма отдельных волонтёров, нежели от количественного показателя специфического иммуноглобулина G и тяжести течения болезни. Но то, что эти клетки обнаружены, — факт. Мы полагаем, что третий этап исследований, который пройдёт в декабре, даст нам больше информации, в том числе и для сравнительного анализа», — отметил специалист.

Балахонов уточнил, что, согласно общим научным знаниям о формировании иммунитета к вирусным заболеваниям, передающимся воздушно-капельным путём, клетки не теряют способность узнавать патоген в течение двух лет. Что касается непосредственно SARS-CoV-2, то исследования ещё продолжаются.

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