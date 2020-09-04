Врач рассказал об отличиях COVID-19 от простуды

Лор, врач первой категории Владимир Зайцев рассказал об отличиях COVID-19 от простуды.

«Если инфекция, как только попала в организм, тут же «улетает» в трахею, бронхи, лёгкие, то отличить достаточно просто. Потому что начинается бронхопневмония, которую с простудой не перепутаешь», — сказал он в беседе с Newinform.

По его словам, нужно обратить внимание и на обоняние. Маркером коронавируса считается полная потеря возможности различать запахи.

Как отметил Зайцев, при обычной простуде присутствуют тяжесть в глазах, покраснение, болезненное моргание, выраженная заложенность носа, а при COVID-19 наблюдается ощущение ломоты в теле, вялости, слабости, утомляемости.

«Если местные препараты для лечения носа и горла облегчают состояние и помогают в борьбе с болезнью, это не коронавирус. Потому что COVID-19 затрагивает все отделы тела, так что простыми мазями и «пшикалками» их не вылечишь», — добавил он.

Ранее начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.