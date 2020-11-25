Главврач РКБ Татарстана рассказал о мерах профилактики и лечения COVID-19

Главврач РКБ Татарстана Рафаэль Шавалиев рассказал о мерах профилактики и лечения COVID-19.

Об этом сообщает «Реальное время».

По мнению врача, залог быстрого и лёгкого преодоления болезни — ранняя диагностика. Если предпринять меры в первые два дня после появления недомогания, то случаи перехода заболевания во вторую фазу со сложным течением исключены.

По словам Шавалиева, основной способ укрепить иммунитет в период пандемии — здоровый сон, хорошее сбалансированное питание. Также нельзя допускать паники. Врач посоветовал не пренебрегать масками, в основном инфицирование происходит через дыхательные пути.

Медик рекомендует защищать органы дыхания, чаще промывать нос, поскольку через него вирус и попадает в организм.

Ранее в интервью радио Sputnik директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций врач-инфекционист Георгий Викулов назвал условия выхода России на плато по коронавирусу.