Главврач РКБ Татарстана рассказал о мерах профилактики и лечения COVID-19

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Главврач РКБ Татарстана Рафаэль Шавалиев рассказал о мерах профилактики и лечения COVID-19.
Главврач РКБ Татарстана рассказал о мерах профилактики и лечения COVID-19
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

По мнению врача, залог быстрого и лёгкого преодоления болезни — ранняя диагностика. Если предпринять меры в первые два дня после появления недомогания, то случаи перехода заболевания во вторую фазу со сложным течением исключены.

По словам Шавалиева, основной способ укрепить иммунитет в период пандемии — здоровый сон, хорошее сбалансированное питание. Также нельзя допускать паники. Врач посоветовал не пренебрегать масками, в основном инфицирование происходит через дыхательные пути.

Медик рекомендует защищать органы дыхания, чаще промывать нос, поскольку через него вирус и попадает в организм.

Ранее в интервью радио Sputnik директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций врач-инфекционист Георгий Викулов назвал условия выхода России на плато по коронавирусу.

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