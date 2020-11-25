Онищенко прокомментировал идею запретить продажу алкоголя 1—2 января
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- РИА Новости
«Во-первых, это уже поздно делать, во-вторых, закупят заранее (алкоголь. — RT) — и всё. Поэтому поблагодарим за упорное желание решать эти вопросы, но, очевидно, такая инициатива не будет поддержана. Есть постоянная работа, кавалерийский наскок проблему не решает. Но бороться надо, говорить об этом надо, меньше показывать фильмы с такой тематикой», — подчеркнул Онищенко.
Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в первые дни нового года — 1 и 2 января.
Подробнее — в материале RT.