В Госдуме оценили предложение запретить продажу алкоголя 1—2 января

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Анастасия Румянцева
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал в беседе с RT предложение запретить продажу алкоголя в первые дни нового года — 1 и 2 января.
В Госдуме оценили предложение запретить продажу алкоголя 1—2 января
  • РИА Новости

«Конечно, он прав в том смысле, что в новогодние праздники люди злоупотребляют алкоголем, потребляют большие дозы крепкого алкоголя, а смертность в эти дни реально возрастает. Но я считаю, что эти меры должны быть постепенными и направленными на снижение спроса. Потому что кому надо, тот купит себе заблаговременно три ящика и все праздничные дни обеспечит», — пояснил Говорин.

По его словам, на первом месте должны быть мероприятия, направленные на снижение спроса на алкоголь.

«Разъяснения, социальная реклама... Мы должны сейчас, в декабре, говорить, что потребление, особенно крепких алкогольных напитков, — это риск тяжёлых форм COVID... Мы знаем, что при хроническом алкоголизме существуют специфические формы поражения лёгких. Мы должны людей информировать, чтобы они знали», — подчеркнул депутат.

Парламентарий также отметил, что остальные меры должны быть направлены на постепенное ограничение времени продажи, точек продажи, чтобы не было доступности, особенно для молодёжи. 

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в первые дни нового года — 1 и 2 января.

Подробнее — в материале RT.

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