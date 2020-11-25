В России предложили запретить продажу алкоголя 1—2 января
- РИА Новости
В своём обращении Хамзаев отметил, что новогодние праздники часто оборачиваются всплеском алкогольных отравлений и ростом числа обращений в скорую.
При этом, как напомнил общественник, региональные системы здравоохранения в 2020 году и так испытывают повышенную нагрузку из-за распространения COVID-19.
«В целях недопущения роста нагрузки на службы скорой помощи в период новогодних праздников прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на торговлю алкогольными напитками на территории Российской Федерации в период 1—2 января — дни, на которые приходится основной рост обращений за экстренной помощью», — говорится в тексте обращения.
Ранее стало известно, что в России с 1 января 2021 года вырастут минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь.