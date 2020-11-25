В России предложили запретить продажу алкоголя 1—2 января

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Дмитрий Рункевич
Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в первые дни нового года — 1 и 2 января. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.
В России предложили запретить продажу алкоголя 1—2 января
  • РИА Новости

В своём обращении Хамзаев отметил, что новогодние праздники часто оборачиваются всплеском алкогольных отравлений и ростом числа обращений в скорую.

При этом, как напомнил общественник, региональные системы здравоохранения в 2020 году и так испытывают повышенную нагрузку из-за распространения COVID-19.

«В целях недопущения роста нагрузки на службы скорой помощи в период новогодних праздников прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на торговлю алкогольными напитками на территории Российской Федерации в период 1—2 января — дни, на которые приходится основной рост обращений за экстренной помощью», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что в России с 1 января 2021 года вырастут минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь.

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