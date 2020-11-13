В России вырастут минимальные цены на алкоголь

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В России с 1 января 2021 года возрастут минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь.
В России вырастут минимальные цены на алкоголь
  • © Сергей Кузнецов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказы Минфина.

Так, минимальная розничная цена на водку повысится на 5,7% — до 243 рублей за бутылку объёмом 0,5 л (с действующих 230 рублей).

Наряду с этим МРЦ на коньяк вырастет на 3% — до 446 рублей за бутылку объёмом 0,5 л (с текущих 433 рублей), на игристое вино (шампанское) — также на 3%, со 164 до 169 рублей за бутылку объёмом 0,75 л.

Ранее врач-нарколог Руслан Исаев рассказал, что употребление алкоголя при заболевании COVID-19 может изменить форму течения болезни.

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