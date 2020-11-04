Нарколог описал механизм влияния алкоголя на коронавирус
- Reuters
«Если человек болеет COVID в лёгкой форме, то употребление алкоголя может перевести эту форму в среднее или тяжёлое течение болезни», — рассказал он в интервью радио Sputnik.
Он отметил, что об этом можно «точно говорить», как и о том, что смешение алкоголя с лекарствами, применяемыми при лечении COVID-19, может привести к тяжёлым осложнениям и последствиям.
Врач уточнил, что речь идёт об антибиотиках. Также употребление алкоголя затрудняет действие антикоагулянтов — препаратов, препятствующих образованию тромбов.
Нарколог добавил, что при ухудшении состояния желание выпить пропадает.
Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, где можно «незаметно» подхватить коронавирус.