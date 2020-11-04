Нарколог описал механизм влияния алкоголя на коронавирус

Врач-нарколог Руслан Исаев рассказал, что употребления алкоголя при заболевании COVID-19 может изменить форму течения болезни.

«Если человек болеет COVID в лёгкой форме, то употребление алкоголя может перевести эту форму в среднее или тяжёлое течение болезни», — рассказал он в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что об этом можно «точно говорить», как и о том, что смешение алкоголя с лекарствами, применяемыми при лечении COVID-19, может привести к тяжёлым осложнениям и последствиям.

Врач уточнил, что речь идёт об антибиотиках. Также употребление алкоголя затрудняет действие антикоагулянтов — препаратов, препятствующих образованию тромбов.

Нарколог добавил, что при ухудшении состояния желание выпить пропадает.

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