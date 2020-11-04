Онищенко назвал места «незаметного» инфицирования коронавирусом

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, где можно «незаметно» подхватить коронавирус.

«При плотной загруженности метрополитена шансы заразиться очень велики, поэтому всегда нужно носить маску», — приводит «Вечерняя Москва» слова врача.

Также он рекомендовал выбирать лестницы, а не лифты, если позволяет этажность дома.

Кроме того, Онищенко отметил, что существует опасность инфицироваться коронавирусом на кухнях коммунальных квартир.

Он добавил в список эскалаторы и вагоны старых поездов.

Ранее Онищенко прокомментировал продление ускоренного порядка регистрации лекарств.