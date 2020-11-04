Онищенко назвал места «незаметного» инфицирования коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Денис Гришкин
«При плотной загруженности метрополитена шансы заразиться очень велики, поэтому всегда нужно носить маску», — приводит «Вечерняя Москва» слова врача.
Также он рекомендовал выбирать лестницы, а не лифты, если позволяет этажность дома.
Кроме того, Онищенко отметил, что существует опасность инфицироваться коронавирусом на кухнях коммунальных квартир.
Он добавил в список эскалаторы и вагоны старых поездов.
Ранее Онищенко прокомментировал продление ускоренного порядка регистрации лекарств.