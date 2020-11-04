Онищенко назвал места «незаметного» инфицирования коронавирусом

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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, где можно «незаметно» подхватить коронавирус.
Онищенко назвал места «незаметного» инфицирования коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Денис Гришкин

«При плотной загруженности метрополитена шансы заразиться очень велики, поэтому всегда нужно носить маску», — приводит «Вечерняя Москва» слова врача.

Также он рекомендовал выбирать лестницы, а не лифты, если позволяет этажность дома.

Кроме того, Онищенко отметил, что существует опасность инфицироваться коронавирусом на кухнях коммунальных квартир.

Он добавил в список эскалаторы и вагоны старых поездов.

Ранее Онищенко прокомментировал продление ускоренного порядка регистрации лекарств.

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