В Госдуме прокомментировали ситуацию с регистрацией лекарств

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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал продление ускоренного порядка регистрации лекарств.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с регистрацией лекарств
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«Конечно, это улучшит ситуацию. Речь идёт о брендах, которые уже показали свою эффективность», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, даже в советские времена Кремлёвская больница закупала незарегистрированные лекарства, зарекомендовавшие себя в развитых странах.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT решение правительства упростить порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов.

«Реальное время» сообщало, что в Татарстане рассказали о средствах на лекарства для лечения коронавируса.

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