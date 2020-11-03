В Госдуме прокомментировали ситуацию с регистрацией лекарств

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал продление ускоренного порядка регистрации лекарств.

«Конечно, это улучшит ситуацию. Речь идёт о брендах, которые уже показали свою эффективность», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, даже в советские времена Кремлёвская больница закупала незарегистрированные лекарства, зарекомендовавшие себя в развитых странах.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT решение правительства упростить порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов.

«Реальное время» сообщало, что в Татарстане рассказали о средствах на лекарства для лечения коронавируса.