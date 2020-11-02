В Татарстане рассказали о средствах на лекарства для лечения коронавируса

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Правительство России выделило Татарстану 146,8 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19.
В Татарстане рассказали о средствах на лекарства для лечения коронавируса
  • РИА Новости

Об этом информирует «Реальное время».

Бесплатные лекарства получат те, кто лечится на дому. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений медики назначают им комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты пациенты получат бесплатно по рецепту лечащего врача.

Деньги направят из резервного фонда правительства, сообщает пресс-служба кабмина Российской Федерации.

Ранее оториноларинголог, врач первой категории Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал об отличиях COVID-19 от простуды.

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