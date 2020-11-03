В Совфеде поддержали решение упростить систему маркировки лекарств

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT решение правительства упростить порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов.

«Правильно сделали. Они упростили, перевели в заявительный режим, тем самым, если лекарство заявлено в системе, его можно продавать... Это правильное решение. Иначе мы столкнёмся с неуправляемостью в потоках поступления, складов и продаж. На время пандемии надо ускорить процесс попадания лекарственных средств в аптеки, а значит, людям», — пояснил Рязанский.

Ранее правительство России упростило порядок работы с системой мониторинга движения лекарственных препаратов.

Так, теперь аптеки и медучреждения смогут выводить лекарства из оборота через кассы и регистраторы выбытия сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах.

Кроме того, до 1 июля 2021 года дополнительно вводятся упрощённые механизмы «обратной приёмки лекарств» при их ввозе и обороте внутри страны.