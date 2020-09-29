В ОП предложили запретить рекламу безалкогольного пива

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Дмитрий Рункевич
Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ввести запрет на рекламу безалкогольного пива. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
В ОП предложили запретить рекламу безалкогольного пива
  • РИА Новости

В своём обращении он отметил, что, несмотря на антиалкогольную политику и запрет на рекламу алкогольной продукции в России, производители безалкогольного пива по-прежнему могут пользоваться рекламными инструментами.

При этом во время демонстрации данной рекламы так или иначе зрители получают информацию о продукции и брендах, которые имеют алкогольные аналоги, отметил Хамзаев.

«Просим вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на рекламу безалкогольного пива и пивных напитков на территории Российской Федерации», — написано в обращении.

Ранее в «Трезвой России» предложили запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним гражданам.

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