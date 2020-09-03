В России предложили запретить продавать детям безалкогольное пиво

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Дмитрий Рункевич
Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить продажу безалкогольного пива несовершеннолетним. Копия письма общественника на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
В России предложили запретить продавать детям безалкогольное пиво
  • РИА Новости

В своём обращении Хамзаев отметил, что на сегодняшний день продажа безалкогольного пива несовершеннолетним в России никак не регламентирована.

При этом, по его мнению, регулярное потребление данного напитка детьми может стать причиной привыкания к пивному вкусу, что может в дальнейшем привести к повышенному пристрастию ребёнка к алкогольным напиткам.

Также он напомнил, что, согласно действующим нормам, в таких напитках допускается содержание алкоголя до 0,5%, а это может негативно сказаться на здоровье ребёнка. 

«В связи с этим просим вас поддержать целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу безалкогольного пива и пивных напитков лицам, не достигшим 18 лет», — написано в тексте обращения.

Ранее специалисты выяснили, что за январь — август 2020 года средний чек на покупки в алкомаркетах составил 447 рублей.

Это на 14% ниже, чем за такой же период прошлого года. 

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