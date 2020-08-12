Врач рассказал о вреде алкоголя в день вакцинации

В день вакцинации от коронавируса нельзя пить спиртные напитки, так как алкоголь может ослабить действие вакцины и иммунитет, рассказал главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

«Я думаю, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина (от коронавируса. — RT), несовместимы с алкоголем, потому что прежде всего это токсическое действие, ослабление иммунитета и ослабление действия вакцины», — сказал он РИА Новости.

11 августа во время совещания с правительством Путин объявил, что в России зарегистрирована вакцина от COVID-19.

Первыми её получат медицинские работники и учителя.

Как сообщили в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, человек в момент вакцинации должен хорошо себя чувствовать, у него не должно быть температуры.