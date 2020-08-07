Вирусолог рассказал о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса

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Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о противопоказаниях к применению вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Вирусолог рассказал о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса
  • © Сергей Киселев
  • АГН «Москва»

Он сообщил, что «человек в момент вакцинации должен хорошо себя чувствовать, у него не должно быть температуры».

Также, как заявил Альтштейн, если человек «страдает аллергическими реакциями, знает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен об этом сообщить и, скорее всего, воздержаться».

«Противопоказаний нет и для пожилых людей, если они хорошо себя чувствуют», —добавил вирусолог.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев рассказал, что регистрация вакцины от коронавирусной инфекции СOVID-19, которая была разработана центром имени Гамалеи, «будет 12 августа». 

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.

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