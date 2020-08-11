В Минздраве рассказали, кто первым получит вакцину от коронавируса

Вакцину от коронавирусной инфекции первыми получат медицинские работники и учителя. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе совещания с российским лидером Владимиром Путиным.

«Сегодня принято решение о государственной регистрации вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанной центром имени Гамалеи Минздрава России», — сказал он.

По словам министра, эта вакцина является одной из первых зарегистрированных вакцин в мире, подтвердивших свою эффективность и безопасность.

«Прежде всего считаем необходимым предложить вакцинацию тем, чья работа связана с общением с инфицированными людьми. Это медицинские работники. И тем, от кого зависит здоровье детей (это учителя)», — добавил он.

11 августа во время совещания с правительством Путин объявил, что в России зарегистрирована вакцина от COVID-19.

По словам главы государства, его дочь испытала на себе российскую вакцину.