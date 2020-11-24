Эксперт оценила пользу имбиря для иммунитета

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Фитотерапевт Ольга Галицкова оценила пользу имбиря для иммунитета.
Эксперт оценила пользу имбиря для иммунитета
  • © pixabay.com

«Имбирь обладает общеукрепляющим и тонизирующим свойствами», — заявила она в беседе с Life.ru.

Вместе с тем, отметила эксперт, в настоящее время многим мог надоесть аромат и вкус имбирного корня, поэтому сейчас они выбирают другие средства для повышения иммунитета.

Как отметила Галицкова, в случае с зелёным чаем следует проявлять осторожность, поскольку он способен раздражать стенки желудка и кишечника.

«Кроме того, беременным и кормящим женщинам, а также людям, страдающим бессонницей, лучше воздержаться от чрезмерного потребления этого напитка из-за высокого содержания в нём кофеина», — добавила она.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала, как часто можно есть сосиски.

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