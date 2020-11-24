Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непростой нынешнюю ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

«Ситуация остаётся непростой, и чем быстрее людям поступит качественная и эффективная вакцина, тем, конечно, она (ситуация c коронавирусом. — RT) быстрее будет улучшаться», — сказал он на встрече с производителями вакцин от COVID-19.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в стране планируется с 2021 года. Она будет добровольной.

Сообщалось, что вакцина «Спутник V» показала эффективность выше 95% на 42-й день исследования.