Американский эсминец Donald Cook зашёл в Чёрное море

Американский эсминец Donald Cook зашёл в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Donald Cook ВМС США, зашедшего 23 ноября 2020 года в акваторию Чёрного моря», — приводит РИА Новости сообщение.

В феврале сообщалось, что военнослужащие Черноморского флота следят за зашедшим в акваторию Чёрного моря американским ракетным эсминцем Ross.

Позднее в ВМС США рассказали, что корабль вошёл в Чёрное море с целью проведения «операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море».