Защита обжаловала решение суда о мере пресечения аудитору Меню

Защита аудитора Счётной палаты, экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня подала апелляцию на решение суда, который ранее в качестве меры пресечения назначил чиновнику запрет определённых действий.

«Мы подали апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы», — приводит ТАСС слова адвоката Меня Мурада Мусаева.

Ранее Басманный суд Москвы избрал Меню меру пресечения в виде запрета определённых действий: ему запретили покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок.

Меню предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере).

Как заявили в ОНК, он не понимает сути обвинения.