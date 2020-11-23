Защита обжаловала решение суда о мере пресечения аудитору Меню
- РИА Новости
«Мы подали апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы», — приводит ТАСС слова адвоката Меня Мурада Мусаева.
Ранее Басманный суд Москвы избрал Меню меру пресечения в виде запрета определённых действий: ему запретили покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок.
Меню предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение или растрата, совершённые организованной группой либо в особо крупном размере).
Как заявили в ОНК, он не понимает сути обвинения.