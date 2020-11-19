Адвокат прокомментировал решение суда по мере пресечения аудитору Меню

Короткая ссылка
Защита аудитора Счётной палаты, экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня считает наложенные судом запреты чрезмерными. Об этом сообщил адвокат Мурад Мусаев.
Адвокат прокомментировал решение суда по мере пресечения аудитору Меню
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Считаем наложенные запреты чрезмерными, решение по обжалованию будет приниматься после обсуждения с моим подзащитным в ближайшие дни», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Басманный суд избрал Меню, обвиняемому в растрате 700 млн рублей, меру пресечения в виде запрета определённых действий. В частности, ему запрещено покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок.

Меню предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК Российской Федерации. Как заявили в ОНК, бывший губернатор не понимает сути обвинения.

В Кремле проинформировали, что президент России Владимир Путин в курсе ситуации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить