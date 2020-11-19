Адвокат прокомментировал решение суда по мере пресечения аудитору Меню

Защита аудитора Счётной палаты, экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня считает наложенные судом запреты чрезмерными. Об этом сообщил адвокат Мурад Мусаев.

«Считаем наложенные запреты чрезмерными, решение по обжалованию будет приниматься после обсуждения с моим подзащитным в ближайшие дни», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Басманный суд избрал Меню, обвиняемому в растрате 700 млн рублей, меру пресечения в виде запрета определённых действий. В частности, ему запрещено покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок.

Меню предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК Российской Федерации. Как заявили в ОНК, бывший губернатор не понимает сути обвинения.

В Кремле проинформировали, что президент России Владимир Путин в курсе ситуации.