Диетолог дала рекомендации по укреплению здоровья

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Диетолог-эндокринолог Анна Гончарова дала рекомендации по укреплению здоровья.
Диетолог дала рекомендации по укреплению здоровья
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В беседе с Life.ru она заявила, что среди природных средств особое место занимает экстракт зелёного чая. По словам эксперта, в 250 мл напитка содержится около 25—45% полифенолов, из которых около 80% составляет особая разновидность котехинов (сильных антиоксидантов).

«Гранатовый сок и рябину объединяет большое количество дубильных веществ и эфирных масел, которые обладают бактерицидным и вирусостатическим действиями», — отметила Гончарова.

Она уточнила, что цинк — один из неспецифических факторов защиты кожи и слизистых и регулярное употребление продуктов с его содержанием положительно влияет на способность организма не пропускать инфекцию.

Вместе с тем черноплодная рябина и гранатовый срок противопоказаны пациентам с повышенной кислотностью ЖКТ, желчнокаменной болезнью, гепатитом.

Ранее врач высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform рассказал о продуктах, которые можно есть перед сном.

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