В Томске рассказали о здоровье упавшей с четвёртого этажа девочки
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- РИА Новости
Об этом сообщил главный врач больницы скорой медицинской помощи №2 Андрей Караваев, передаёт vtomske.ru.
«Девочка находится под наблюдением медицинских работников в травматологическом отделении больницы. Её состояние мы оцениваем как ближе к удовлетворительному», — прокомментировал главный врач, слова которого приводит пресс-служба областного Департамента здравоохранения.
Ребёнок выпал из окна четвёртого этажа многоквартирного дома по улице Карла Маркса. Сообщается, что девочка после падения смогла самостоятельно встать и сделать несколько шагов.
Её доставили в больницу скорой медицинской помощи №2, где первую ночь она провела в реанимации. Потом её перевели в травматологическое отделение.