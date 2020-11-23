В Томске рассказали о здоровье упавшей с четвёртого этажа девочки

Состояние шестилетней девочки, которая в субботу, 21 ноября, выпала из окна многоэтажного дома в Томске, врачи оценивают как «ближе к удовлетворительному». При этом у неё не зафиксировано переломов.

Об этом сообщил главный врач больницы скорой медицинской помощи №2 Андрей Караваев, передаёт vtomske.ru.

«Девочка находится под наблюдением медицинских работников в травматологическом отделении больницы. Её состояние мы оцениваем как ближе к удовлетворительному», — прокомментировал главный врач, слова которого приводит пресс-служба областного Департамента здравоохранения.

Ребёнок выпал из окна четвёртого этажа многоквартирного дома по улице Карла Маркса. Сообщается, что девочка после падения смогла самостоятельно встать и сделать несколько шагов.

Её доставили в больницу скорой медицинской помощи №2, где первую ночь она провела в реанимации. Потом её перевели в травматологическое отделение.