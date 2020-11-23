В Томске рассказали о здоровье упавшей с четвёртого этажа девочки

Короткая ссылка
Состояние шестилетней девочки, которая в субботу, 21 ноября, выпала из окна многоэтажного дома в Томске, врачи оценивают как «ближе к удовлетворительному». При этом у неё не зафиксировано переломов.
В Томске рассказали о здоровье упавшей с четвёртого этажа девочки
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом сообщил главный врач больницы скорой медицинской помощи №2 Андрей Караваев, передаёт vtomske.ru.

«Девочка находится под наблюдением медицинских работников в травматологическом отделении больницы. Её состояние мы оцениваем как ближе к удовлетворительному», — прокомментировал главный врач, слова которого приводит пресс-служба областного Департамента здравоохранения.

Ребёнок выпал из окна четвёртого этажа многоквартирного дома по улице Карла Маркса. Сообщается, что девочка после падения смогла самостоятельно встать и сделать несколько шагов.

Её доставили в больницу скорой медицинской помощи №2, где первую ночь она провела в реанимации. Потом её перевели в травматологическое отделение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить