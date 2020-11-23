В России за сутки от коронавируса вылечились более 16 тысяч пациентов
- Reuters
Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
«За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписаны 16 002 человека. Всего в стране число выздоровевших увеличилось до 1 611 445», — отмечается в заявлении.
Накануне в стране 18 008 пациентов выздоровели после COVID-19.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил еженедельно докладывать правительству о наличии препаратов для лечения COVID-19.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.