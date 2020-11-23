В России за сутки от коронавируса вылечились более 16 тысяч пациентов

В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились ещё 16 002 пациента. Всего за время эпидемии COVID-19 в стране выздоровели 1 611 445 человек.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписаны 16 002 человека. Всего в стране число выздоровевших увеличилось до 1 611 445», — отмечается в заявлении.

Накануне в стране 18 008 пациентов выздоровели после COVID-19.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил еженедельно докладывать правительству о наличии препаратов для лечения COVID-19.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.