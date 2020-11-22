Более 18 тысяч пациентов вылечились от коронавируса за сутки

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В России за сутки 18 008 пациентов выздоровели после коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число вылечившихся достигло 1 595 443. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Более 18 тысяч пациентов вылечились от коронавируса за сутки
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 008 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России — 1 595 443», — говорится в сообщении.

Накануне в России выписали 26 021 пациента после лечения от COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе не снижается план по оказанию медицинской помощи, несмотря на рост выявляемых случаев заболевания COVID-19.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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