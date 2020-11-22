За сутки в России умер 401 пациент с коронавирусом

В России в течение суток скончался 401 пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 36 179. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки подтверждён 401 летальный случай... За весь период по России умерло 36 179 человек», — говорится в сообщении.

Днём ранее в стране умерли 467 пациентов с коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия занимает 100-е место в мире по уровню летальности от коронавирусной инфекции, показатель составляет около 1,7%.

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов заявил, что наличие сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с коронавирусной инфекцией значительно увеличивает риск летального исхода.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.