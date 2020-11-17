Попова назвала уровень летальности от коронавируса в России
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- РИА Новости
«По уровню заболеваемости на 100 тыс. населения Россия занимает 62-е место в мире, 100-е — по уровню летальности», — цитирует ТАСС Попову.
По её словам, уровень летальности инфекции в России составляет около 1,7%.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что показатель распространения COVID-19 превышен в 35 регионах России.
Как отметила Попова, ситуация с коронавирусной инфекцией в стране, несмотря на рост заболеваемости, остаётся управляемой.