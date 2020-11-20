В Пермском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

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За сутки в Пермском крае развернули более 100 коек для пациентов с COVID-19.
В Пермском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru.

В клинике РЖД в Перми организовали 60 мест, в Нытвенской центральной больнице — ещё 40.

Всего в регионе 4524 койки для пациентов с коронавирусом в 30 медорганизациях. На данный момент заняты 3555.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге откроют ещё три лаборатории для проведения тестов на COVID-19. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Лаборатории разместят в больнице №26, Елизаветинской больнице и в НИИ скорой помощи.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов прокомментировал ситуацию с иммунитетом к COVID-19.

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