В Приморье вводят режим ЧС из-за последствий снежного циклона

В Приморском крае будет введён режим чрезвычайной ситуации после обрушившегося на регион ледяного дождя в сочетании с сильным ветром, в результате которого около 150 тыс. жителей по-прежнему остаются без электричества, водоснабжения и отопления.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По словам первого вице-губернатора Приморского края Веры Щербиной, предварительный ущерб от стихии оценивается в 80 млн рублей, однако сумма может быть выше.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что во Владивостоке и Артёме около 150 тыс. человек до сих пор остаются без электричества, водоснабжения и отопления.

«Ситуация ухудшается. Сейчас нужно в первую очередь обеспечить подачу электроэнергии на насосные станции систем водоснабжения, котельные, организовать работу по расчистке улиц, оказать помощь энергетикам по устранению аварий», — подчеркнул он.

Военнослужащие Тихоокеанского флота помогают в ликвидации последствий мощного циклона в Приморском крае.

Во Владивостоке открылся пункт временного размещения для оставшихся без тепла и света из-за непогоды.

Налипание мокрого снега на проводах, обледенение, сильный ветер привели к многочисленным отключениям в пригороде Владивостока, Артёме и других муниципалитетах.