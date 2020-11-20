В Приморье вводят режим ЧС из-за последствий снежного циклона
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
По словам первого вице-губернатора Приморского края Веры Щербиной, предварительный ущерб от стихии оценивается в 80 млн рублей, однако сумма может быть выше.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что во Владивостоке и Артёме около 150 тыс. человек до сих пор остаются без электричества, водоснабжения и отопления.
«Ситуация ухудшается. Сейчас нужно в первую очередь обеспечить подачу электроэнергии на насосные станции систем водоснабжения, котельные, организовать работу по расчистке улиц, оказать помощь энергетикам по устранению аварий», — подчеркнул он.
Военнослужащие Тихоокеанского флота помогают в ликвидации последствий мощного циклона в Приморском крае.
Во Владивостоке открылся пункт временного размещения для оставшихся без тепла и света из-за непогоды.
Налипание мокрого снега на проводах, обледенение, сильный ветер привели к многочисленным отключениям в пригороде Владивостока, Артёме и других муниципалитетах.