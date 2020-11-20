Военные ТОФ помогают ликвидировать последствия циклона в Приморье

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Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) принимают участие в ликвидации последствий мощного циклона в Приморском крае.
Военные ТОФ помогают ликвидировать последствия циклона в Приморье
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

«Личный состав отдельного морского инженерного батальона ТОФ привлечён к работам по ликвидации последствий мощного циклона, который накануне принёс в Приморский край ледяной дождь, сильный ветер и снегопады», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ТОФ.

Отмечается, что в работах принимают участие около 60 военнослужащих флота и порядка десяти единиц специальной техники повышенной проходимости.

Ранее стало известно об открытии первого пункта временного размещения для жителей Владивостока, оставшихся без тепла и света из-за непогоды.

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