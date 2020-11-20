Во Владивостоке открыт пункт временного размещения для пострадавших от циклона

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Первый пункт временного размещения открылся во Владивостоке для жителей города, оставшихся без тепла и света из-за непогоды.
Во Владивостоке открыт пункт временного размещения для пострадавших от циклона
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«Первый пункт временного размещения начинает работу в лицее №41 на Воропаева, 31», — говорится в сообщении на официальной странице администрации города в Instagram.

Как пишет vostokmedia.com, развернуть в Приморье пункты временного размещения поручил губернатор края Олег Кожемяко.

В результате обрушившегося на Приморье ледяного дождя, перешедшего в снегопад, в сочетании с сильным ветром без света и воды остались около 150 жителей Владивостока и Артёма.

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