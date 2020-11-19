В Приморье прокомментировали ситуацию с восстановлением электроснабжения

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В Приморье прокомментировали ситуацию с восстановлением электроснабжения, удалось частично возобновить подачу электроэнергии в населённых пунктах Шкотовского района.
В Приморье прокомментировали ситуацию с восстановлением электроснабжения
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные пресс-службы АО «ДРСК».

В течение ночи и дня 19 ноября было полностью восстановлено электроснабжение потребителей Хасанского района, восстановлено электроснабжение в селе Халкидон и посёлке Светлое Черниговского района, возобновлена подача электроэнергии части потребителей села Камень-Рыболов. Частично восстановлено электроснабжение населённых пунктов Шкотовского района.

Основной причиной отключений стали обрывы и провисание проводов, ледяной панцирь на отдельных линиях составляет 2—3 см.

По оценкам специалистов, опоры линий также обледенели, из-за чего проведение аварийно-восстановительных работ на них невозможно.

Сложную ситуацию на энергообъектах усугубляют непрекращающиеся осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах края — гололедица, проезд спецтехники к местам повреждений затруднён.

Ранее стало известно, что множество аварий зафиксировано на электросетях во Владивостоке, особенно на острове Русском. Над их устранением работают специалисты ВПЭС, ДРСК и Оборонэнерго. В городе идёт расчистка от снега, льда и поваленных деревьев.

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