В Приморье около 30 тысяч человек остались без света из-за непогоды

Около 30 тысяч жителей Приморья остались без света из-за снега с дождём и сильного ветра. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства региона Елена Пархоменко.

«Без света из-за непогоды остаются 30 тысяч приморцев. Аварии на электросетях устраняются. Ремонт осложняется продолжающимися осадками и сильным ветром. В связи с этим пока сложно назвать точные сроки устранения аварий», — заявила Пархоменко

Уточняется, что налипание мокрого снега на проводах, обледенение, сильный ветер привели к многочисленным отключениям в пригороде Владивостока, Артеме и других муниципалитетах.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС предупредили, что на Москву надвигается непогода — ожидаются сильный ветер, мокрый снег и ледяной дождь.