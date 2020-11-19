В Приморье около 30 тысяч человек остались без света из-за непогоды

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Около 30 тысяч жителей Приморья остались без света из-за снега с дождём и сильного ветра. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства региона Елена Пархоменко.
В Приморье около 30 тысяч человек остались без света из-за непогоды
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«Без света из-за непогоды остаются 30 тысяч приморцев. Аварии на электросетях устраняются. Ремонт осложняется продолжающимися осадками и сильным ветром. В связи с этим пока сложно назвать точные сроки устранения аварий», — заявила Пархоменко

Уточняется, что налипание мокрого снега на проводах, обледенение, сильный ветер привели к многочисленным отключениям в пригороде Владивостока, Артеме и других муниципалитетах.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС предупредили, что на Москву надвигается непогода — ожидаются сильный ветер, мокрый снег и ледяной дождь.

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