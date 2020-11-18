МЧС предупредило о ледяном дожде и метели в Москве

На Москву надвигается непогода — ожидаются сильный ветер, мокрый снег и ледяной дождь, предупредили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«С 22:00 18 ноября до 08:00 19 ноября в Москве ожидается усиление юго-западного ветра до 15—20 м/с, снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, гололёд, ледяной дождь, гололедица», — говорится в сообщении.

Спасатели посоветовали автовладельцам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию, а пешеходам — обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Ранее в Росгидромете сообщили, что зимняя погода со стабильно отрицательной температурой и снежным покровом придёт в столицу с 25—30 ноября.