В конце ноября в Москву придёт зимняя погода

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Зимняя погода со стабильно отрицательной температурой и снежным покровом придёт в Москву с 25 — 30 ноября.
В конце ноября в Москву придёт зимняя погода
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«С 25 по 30 ноября температура устойчиво пойдет в минус, и будут осадки», — цитирует ТАСС руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

Он отметил, что в конце ноября возможно возникновение временного снежного покрова — в декабре возможны оттепели.

«На 80% можно быть уверенным, что зимняя погода со снежным покровом всё-таки будет преобладать», — добавил синоптик.

Ранее стало известно, что в России из-за мощного Скандинавского циклона с 18—19 ноября ожидаются «метеокачели» — прогнозируются дожди и подъём температуры до 8—9 градусов.

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