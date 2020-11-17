Синоптики предупредили россиян о приближающихся «метеокачелях»

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В России из-за мощного Скандинавского циклона с 18—19 ноября ожидаются «метеокачели» — прогнозируются дожди и подъём температуры до 8—9 градусов. Об этом сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Синоптики предупредили россиян о приближающихся «метеокачелях»
  • Pixabay

«У нас будут такие «метеокачели». Подходит очень глубокий и мощный Скандинавский циклон с ярко выраженными атмосферными фронтами, поэтому будут дожди, поднимется температура до 8—9 градусов. Это касается Калининградской, Ленинградской, Псковской областей, юга Карелии», — цитирует ТАСС Варакина.

По словам Варакина, «метеокачели» начнутся с 18—19 ноября и закончатся достаточно быстро.

Синоптик отметил, что данное явление «принесёт небольшие осадки в Москву и Подмосковье».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в различных частях России в течение недели ожидаются погодные аномалии.

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