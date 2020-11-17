Синоптики предупредили россиян о приближающихся «метеокачелях»
- Pixabay
«У нас будут такие «метеокачели». Подходит очень глубокий и мощный Скандинавский циклон с ярко выраженными атмосферными фронтами, поэтому будут дожди, поднимется температура до 8—9 градусов. Это касается Калининградской, Ленинградской, Псковской областей, юга Карелии», — цитирует ТАСС Варакина.
По словам Варакина, «метеокачели» начнутся с 18—19 ноября и закончатся достаточно быстро.
Синоптик отметил, что данное явление «принесёт небольшие осадки в Москву и Подмосковье».
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в различных частях России в течение недели ожидаются погодные аномалии.